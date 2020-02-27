Джонни Депп предлагал сжечь и утопить Эмбер Херд

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В Верховном суде в Лондоне были зачитаны вслух сообщения, которые актер Джонни Депп писал своему другу, актеру Полу Беттани, о своей экс-супруге — актрисе Эмбер Херд.

Как сообщает Page Six, в сообщениях, датированных 2013 годом, Депп фантазирует о том, что бы он сделал с Херд. «Давай сожжем Эмбер. Давай утопим ее, прежде чем сжечь!» — писал он, добавляя, что занялся бы сексом с ее трупом, чтобы убедиться, что она мертва.

Позже он также писал, что ему стоит прекратить употреблять алкоголь, поскольку под его действием делается агрессивным и после страдает от провалов в мамяти.

Суд в данное время рассматривает иск Джонни Деппа о клевете против газеты The Sun, в которой выходила публикация об отношениях актера с экс-супругой Эмбер Херд.

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