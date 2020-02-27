Лицо Кристиана Бэйла в «Бэтмене: Начало» заменили на лицо Роберта Паттинсона

Авторы дипфейк-канала DeepCaked опубликовали ролик со сценой из фильма «Бэтмен: Начало», в которой лицо Кристиана Бэйла было заменено на лицо Роберта Паттинсона.

В представленном эпизоде Брюс Уэйн не в образе супергероя Бэтмена обсуждает с Люциусом Фоксом заброшенные проекты компании Wayne Enterprises.

Сейчас Роберт Паттинсон снимается в новом фильме о Бэтмене, однако как он будет выглядеть в костюме Брюса Уэйна, пока неизвестно.

DeepFake — технология, основанная на искусственном интеллекте. Она позволяет накладывает на готовые видеоролики посторонние изображения. Ранее с ее помощью лицо Маколея Калкина в фильме «Один дома» заменяли на лицо Сталлоне, а лицо Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика — на лицо Джима Керри.

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