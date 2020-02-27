Упоминание ЛГБТ-персонажа исчезло из русской версии мультфильма «Вперед!»

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В российской версии мультфильма «Вперед» студий Disney и Pixar исчезло упоминание ЛГБТ-персонажа, передает «КиноПоиск».

В одном из эпизодов полицейская Спектр обсуждает с главными героями свою девушку и их дочь. Посмотревшие мультфильм зрители сообщают, что в русском дубляже в этой сцене используется нейтральное слово «партнер».

Представитель Disney в беседе с порталом не стал комментировать изменения в русскоязычном дубляже мультфильма.

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