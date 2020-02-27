Упоминание ЛГБТ-персонажа исчезло из русской версии мультфильма «Вперед!»
close
В российской версии мультфильма «Вперед» студий Disney и Pixar исчезло упоминание ЛГБТ-персонажа, передает «КиноПоиск».
В одном из эпизодов полицейская Спектр обсуждает с главными героями свою девушку и их дочь. Посмотревшие мультфильм зрители сообщают, что в русском дубляже в этой сцене используется нейтральное слово «партнер».
Представитель Disney в беседе с порталом не стал комментировать изменения в русскоязычном дубляже мультфильма.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Студия Pixar показала первый трейлер мультфильма «Вперед»
— СМИ: Disney экранизирует мультфильм «Рапунцель: Запутанная история»
— Лучшим мультфильмом на премии «Оскар-2020» стала «История игрушек 4»