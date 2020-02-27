Лика Стар пожаловалась на месть Пугачевой

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Певица Лика Стар в передаче «Судьба человека» рассказала о том, как на ее карьеру повлияла Алла Пугачева.

У Лики Стар был роман с певцом Владимиром Пресняковым, когда тот был женат на дочери Пугачевой — Кристине Орбакайте. Вместе они исполняли песню «Падший ангел». Он стал инициатором расставания с Ликой Стар, которая сейчас утверждает, что у него были и другие увлечения. Однако Пугачева, по ее словам, отомстила ей. «По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне «прощай». Но это меня только закалило. А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась?», — цитирует артистку «Стархит».

Позже, говорит певица, ее отношения с Аллой Пугачевой наладились.

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