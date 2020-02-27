Добронравов развеял слухи о конфликте с коллегой по «Сватам» Васильевым

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Актер Федор Добронравов рассказал об отношениях с коллегой по сериалу «Сваты» Анатолием Васильевым.

Сейчас он с Васильевым вместе снимается в седьмом сезоне сериала. Васильев покидал проект после четвертого сезона, и ходили слухи о его конфликте с Добронравовым. В новом сезоне погибший персонаж Васильева будет являться героям проекта во снах. «Много писали, что у меня был конфликт с игравшим его Анатолием Васильевым, поэтому я якобы настоял на его смерти между событиями 4-го и 5-го сезонов, а теперь мы помирились, и я надумал вернуть его. Это все полный бред! Никакой ссоры у нас и в помине не было, мы в прекрасных отношениях», — цитирует Добронравова издание WDay.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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