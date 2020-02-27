Панайотов опроверг слухи о поездке на «Евровидение»
Поп-исполнитель Александр Панайотов назвал фейковой новость о том, что он якобы представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».
В новом посте в своем Instagram он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России — это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. «Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично», — осудил он популярные паблики, растиражировавшие новость о его «поездке».
В комментариях к посту поклонники Панайотова желают, чтобы на конкурс поехал именно он. «Будем надеяться, что все же новость окажется правдой!» — пишут они.
Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Букмекеры предрекли России второе место на «Евровидении»
— Пригожин одобрил кандидатуру Панайотова на участие в «Евровидении-2020»
— Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»