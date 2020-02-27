Панайотов опроверг слухи о поездке на «Евровидение»

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Поп-исполнитель Александр Панайотов назвал фейковой новость о том, что он якобы представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

В новом посте в своем Instagram он напомнил, что единственный источник, который может назвать участника от России — это Первый канал, который пока никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. «Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально — то это очень цинично», — осудил он популярные паблики, растиражировавшие новость о его «поездке».

В комментариях к посту поклонники Панайотова желают, чтобы на конкурс поехал именно он. «Будем надеяться, что все же новость окажется правдой!» — пишут они.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.

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