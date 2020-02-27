Спилберг отказался снимать пятого «Индиану Джонса»

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Режиссер Стивен Спилберг не займет режиссерское кресло пятого фильма об археологе Индиане Джонсе, которого снова сыграет Харрисон Форд, передает Vanity Fair.

Утверждается, что такое решение Спилберг принял добровольно. Режиссером картины станет автор фильма »Ford против Ferrari» Джеймс Мэнголд, Спилберг будет продюсером «Индианы Джонса 5».

Предыдущие четыре ленты кинофраншизы — «Индиана Джонса: В поисках утраченного ковчега» (1981), «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — Стивен Спилберг снял сам.

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