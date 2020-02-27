Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

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Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение», передает «Стархит» со ссылкой на собственный источник.

Издание уточняет, что слухи о том, что песню для Панайотова написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности.

При этом известно, что в выборе конкурсной композиции участвовал продюсер артиста Григорий Лепс.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.

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