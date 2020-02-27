Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»
close
Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение», передает «Стархит» со ссылкой на собственный источник.
Издание уточняет, что слухи о том, что песню для Панайотова написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности.
При этом известно, что в выборе конкурсной композиции участвовал продюсер артиста Григорий Лепс.
Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Букмекеры предрекли России второе место на «Евровидении»
— Пригожин одобрил кандидатуру Панайотова на участие в «Евровидении-2020»
— Названы конкуренты Панайотова в борьбе за номер на «Евровидении»