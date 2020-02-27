По последней книге автора «50 оттенков серого» снимут фильм
Студия Universal приобрела права на экранизацию книги «Мистер» писательницы Э. Л. Джеймс, передает Variety.
На Universal была снята трилогия фильмов по серии книг Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого». Как и в предыдущее сотрудничество, писательница выступит продюсером картины.
По сюжету «Мистера», британский аристократ влюбляется женщину из Албании, хранящую свои непредсказуемые тайны.
«Мистер» был опубликован в 2019 году и продержался в топ-листе бестселлеров New York Times 9 недель. Книга продается в 33 странах.
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