По последней книге автора «50 оттенков серого» снимут фильм

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Студия Universal приобрела права на экранизацию книги «Мистер» писательницы Э. Л. Джеймс, передает Variety.

На Universal была снята трилогия фильмов по серии книг Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого». Как и в предыдущее сотрудничество, писательница выступит продюсером картины.

По сюжету «Мистера», британский аристократ влюбляется женщину из Албании, хранящую свои непредсказуемые тайны.

«Мистер» был опубликован в 2019 году и продержался в топ-листе бестселлеров New York Times 9 недель. Книга продается в 33 странах.

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