Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
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Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету. Об этом сообщает Mirror.
Поясняется, что актер подал иск за статью, опубликованную в 2018 году под заголовком: «Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают?»
По данным издания, артист уже посетил предварительное слушание, состоявшееся в среду, 26 февраля.
Бывшая жена Деппа актриса Эмбер Херд после развода в 2016 году заявила о насилии с его стороны. В мае 2019 году Джонни Депп подал против Эмбер Херд иск на $50 млн, обвиняя ее в клевете.
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