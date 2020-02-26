Американская певица Леди Гага объявила о выходе нового сингла. Об этом сообщает Variety.

Песня выйдет под названием «Stupid love» в пятницу, 28 февраля.

Это первый материал, который Гага выпускает после альбома-саундтрека «Star Is Born» к одноименному фильму, который вышел в 2018 году.

Отмечается, что новая песня может выйти в рамках альбома, о работе над которым несколько раз намекала исполнительница. Не исключено, что он будет называться «Chromatica».

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