Леди Гага объявила о выходе нового сингла
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Американская певица Леди Гага объявила о выходе нового сингла. Об этом сообщает Variety.
Песня выйдет под названием «Stupid love» в пятницу, 28 февраля.
Это первый материал, который Гага выпускает после альбома-саундтрека «Star Is Born» к одноименному фильму, который вышел в 2018 году.
Отмечается, что новая песня может выйти в рамках альбома, о работе над которым несколько раз намекала исполнительница. Не исключено, что он будет называться «Chromatica».
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