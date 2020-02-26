Шнуров заявил, что нашел своих избирателей
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что нашел своих избирателей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое мнение он выразил после того, как в его «директ» начали поступать поздравления от различных людей «с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом».
«Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше - почему нет», — сказал Шнуров.
Он добавил, что применил к политике такой же подход как к искусству. По словам музыканта, он рассматривает политику «как творчество».
Ранее Шнуров, являющийся членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре, вступил в «Партию роста». Исполнитель также допустил возможность своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шнуров пообещал спеть песню про выборы, когда станет кандидатом
— Шнуров объяснил, почему решил заниматься политикой
— Шнуров в стихах ответил на резонанс вокруг его вступления в «Партию Роста»