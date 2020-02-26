Музыкант Сергей Шнуров заявил, что нашел своих избирателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое мнение он выразил после того, как в его «директ» начали поступать поздравления от различных людей «с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом».

«Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше - почему нет», — сказал Шнуров.

Он добавил, что применил к политике такой же подход как к искусству. По словам музыканта, он рассматривает политику «как творчество».

Ранее Шнуров, являющийся членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре, вступил в «Партию роста». Исполнитель также допустил возможность своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

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