Режиссер «Холопа» отреагировал на шутку Лозы о популярности Петрова

Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко заявил, что многим российским актерам не хватает популярности, из-за чего киноделы берут для съемок в фильмах одних и тех же артистов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, Россия не имеет кинозвезд, которые могут сделать ленту успешной «просто за счет того, что его имя или ее написано на афише».

«До 25 лет у нас никаких звезд нет. Звездами, как правило, становятся в районе 30. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду дает», — сказал Шипенко.

Он также считает, что российский зритель больше доверяет «проверенному Брэду», чем условно, «горячо любимому Саше Петрову».

«Поэтому у нас снимаются одни и те же актеры, потому что аудитория у них есть», — Добавил Шипенко.

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