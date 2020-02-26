Поклонская предсказала появление партии рэперов в Госдуме из-за Шнурова
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
«Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?», — написала Поклонская.
Депутат также предсказала возможное появление предвыборного клипа Ольги Бузовой и фракции рэперов — Face, Pharaoh и Оксимирона.
По ее мнению, не стоит превращать политику в шоу, чтобы не пришлось снимать «Голубые огоньки» в нижней палате парламента.
Она посоветовала звездам шоу-бизнеса заниматься «своим делом», отметив что без политики они прекрасны.
Ранее Поклонская уже посвятила стихотворение Шнурову после его решения вступить в партию.
Шнуров вступил в «Партию Роста» и допустил возможность своего участия в выборах в Государственную думу в 2021 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шнуров объяснил, почему решил заниматься политикой
— Шнуров в стихах ответил на резонанс вокруг его вступления в «Партию Роста»