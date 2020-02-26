Поклонская предсказала появление партии рэперов в Госдуме из-за Шнурова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.

«Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?», — написала Поклонская.

Депутат также предсказала возможное появление предвыборного клипа Ольги Бузовой и фракции рэперов — Face, Pharaoh и Оксимирона.

По ее мнению, не стоит превращать политику в шоу, чтобы не пришлось снимать «Голубые огоньки» в нижней палате парламента.

Она посоветовала звездам шоу-бизнеса заниматься «своим делом», отметив что без политики они прекрасны.

Ранее Поклонская уже посвятила стихотворение Шнурову после его решения вступить в партию.

Шнуров вступил в «Партию Роста» и допустил возможность своего участия в выборах в Государственную думу в 2021 году.

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