Лоза посмеялся над звездой «Гоголя» Александром Петровым

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Композитор Юрий Лоза посмеялся над востребованностью актера Александра Петрова — звезды «Льда», «Текста», «Гоголя» и многих других фильмов.

У себя в Facebook он напомнил, что театральные вузы страны ежегодно выпускают более двух тысяч профессиональных актеров, столько же вливается и актерский штат со стороны. Т«олпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звездные роли и добьются славы», — пишет Лоза.

«Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это «Отелло», «Геракл», «Гулливер», «Илья Муромец» и «Лев Яшин», и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров», — пошутил Лоза.

Следующий громкий проект с участием Александра Петрова — фильм «Стрельцов», где артист исполнил роль футболиста Эдуарда Стрельцова.

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