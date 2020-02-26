Кэрри-Энн Мосс катает Киану Ривза на байке на новых фото со съемок «Матрицы 4»
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Режиссер Лана Вачовски снимает в Сан-Франциско четвертую часть фантастической франшизы «Матрица».
В минувшие выходные в съемках приняли участие Киану Ривз, играющий Нео, и Кэрри-Энн Мосс, которая снова предстанет на экране в роли Тринити. Утекшие в сеть фото и видео со съемочной площадки показывают, как Мосс катает Ривза по Сан-Франциско на байке.
Премьера «Матрицы 4» запланирована на май 2021 года.
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