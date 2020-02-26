Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии «Единая Россия».
В успехе «Единой России» Шнуров не сомневается. «С ними гордость, с ними власть и стать. Петухов орлами именуем, Чтоб немного начали летать», — пишет он. «Сколько раз ты этих ни ребренди, Будет результат всегда один. Господи, отправь их на Мальдивы, Хоть немного пожалей народ. «Президентши» метят в теледивы, Как Зеленский, но наоборот», — продолжил Шнуров.
В свою очередь, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов уже заявил, что вопросов о смене лидера и названия нет на повестке дня руководства партии.
Ранее Сергей Шнуров в Санкт-Петербурге вступил в местное отделение Партии роста.
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