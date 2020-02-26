Водонаева после посещения Госдумы сравнила себя с котом

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Телеведущая Алена Водонаева ответила на вопросы о своих политических амбициях в Instagram.

Недавно она впервые побывала в Государственной Думе, где встретилась с депутатом Оксаной Пушкиной. «Одни поспешили и обвинили меня в неискренности, а другие увидели в моем скандале «руку Кремля». Мол, не стал бы спикер Госдумы просто так делать мне такой пиар, не будь у него своих планов на этот счет. Как оказалось, стал. И отвечая на вопрос, хочу ли я примкнуть к какой-нибудь партии или сообществу, отвечу фразой из своего любимого мультфильма: «Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе», — рассказала Водонаева.

Она подчеркнула, что не стремится состоять в партии, однако в социальных сетях теперь сосредоточится на освещении социальных проблем женщин.

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