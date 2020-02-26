Садальский осудил высокую стоимость приема у Малышевой

Актер Стас Садальский в своем Instagram раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за цены в ее клинике.

«Первый прием — 20 000 рублей за то, чтобы только поболтать?», — написал актер.

Садальский также назвал Малышеву «буржуем от медицины», заявив, что она выстроила свою карьеру с помощью телевидения, где регулярно за счет государства рекламирует свои услуги.

Ранее пользователь @oliga_21 написала комментарий на странице Малышевой, выразив возмущение ценами в клинике телеведущей — прием стоит чуть меньше суммы, которую получает мама подписчицы в качестве пенсии. Малышева ответила, что россияне могут лечиться бесплатно в государственных больницах. Позже она удалила комментарий девушки и свой ответ.

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