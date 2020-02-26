Умер известный коллекционер Валентин Носкин

В Санкт-Петербурге скончался известный российский коллекционер, инициатор проекта «Открытый музей» Валентин Носкин, передает телеканал «78» со ссылкой на знакомого мужчины Илью Вереска.

Как отмечается, Носкин умер в ночь на 25 февраля после продолжительной болезни.

Вереск отметил, что несмотря на плохое самочувствие, коллекционер всегда имел бодрое расположение духа.

«Добрый, открытый и щедрый человек. Всеобщий друг и учитель. Его дом-музей был всегда открыт нараспашку», — сказал друг умершего.

Валентин Носкин собирал произведения искусства начала XXI века совместно со своим братом Леонидом Носкиным. Работы находились в доме братьев на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Братья часто организовывали выставки картин из своей коллекции.