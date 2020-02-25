Мать Ольги Бузовой после фотошопа сравнили с девочкой-подростком
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Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова показала у себя в Instagram фото с мамой, удивившее ее поклонников.
На снимке Бузова обнимает маму. «Пока живут на свете наши мамы, мы остаемся малыми детьми», — написала она. Родительницу артистки фанаты узнали не сразу. «Отфотошопили так, что мама младше дочери», «Фото обработала, сделала из нее девочку», «До такой степени фильтры, что кажется подростком», — пишут в комментариях.
Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна — врач-стоматолог. Кроме Ольги, у нее есть младшая дочь Анна.
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