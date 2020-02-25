Калининград расширит систему рибейтов за киносъемки

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Власти Калининградской области изменят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Антона Алиханова на Балтийском культурном форуме.

По его словам, система, предполагающая 20% компенсации, продолжит действовать. Однако дополнительно будет предусмотрен добавочный процент прибыли за премьеру в Калининграде и участие фильма в международных фестивалях. «Дополнительная стимуляция для продюсеров, которые продвигали свой продукт еще больше, чтоб мы не вкладывались в то, что потом ложится на полку, а вкладывались в то, что будет рассказывать и о регионе», — сказал он, уточнив, что в 2019 году было выплачено около 400 млн руб. рибейтов.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, где действует механизм рибейтов. Кинопроизводители могут рассчитывать на возвращение 20% расходов, если выберут для съемок фильмов территорию региона.

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