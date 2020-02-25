Билан перенес концерт из-за обострения болезни
close
Поп-испонлитель Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за пошатнувшегося здоровья.
Как рассказал Билан в Instagram, выступление перенесено на 23 марта. «Мы все люди и нам свойственно болеть, и обострения в межсезонья тоже бывают. Не хотел бы вдаваться в подробности», — признался он, пообещав «подарок» тем, кто придет на перенесенный концерт.
Согласно расписанию гастролей на сайте Билана, концерт в Кирове должен был состояться 25 февраля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дима Билан перенес очередную операцию на ноге
— Названы самые дорогие артисты на российских корпоративах
— Билан рассказал о проблемах с алкоголем после потери детей