От трансгендерной певицы Скарлетт отказалась семья

<img src="//img.gazeta.ru/files3/339/12970339/TASS_572817-pic905-895x505-17964.jpg">

Трансгендерная певица Скарлетт в Instagram пожаловалась, что от нее отказались родители.

По словам Скарлетт, родители с ней не общаются, а родственники заставляют отказаться от фамилии. «Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии — это мой отец. Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это», — пообещала артистка.

Скарлетт, несколько дней назад объявившая о трансгендерном переходе, подчеркнула, что отец всегда был для нее хорошим отцом. «Моя идентичность к женскому полу была во мне, насколько я помню, лет с трех. Мое сердце не находит покоя от того, что я — причина его боли сейчас, но я не могу спрятаться. Я не могу не быть собой», — призналась она.

Ранее живущая в Нью-Йорке Скарлетт была известна как поп-исполнитель Оскар (настоящее имя Шамиль Малкандуев). Оскар родился в Нальчике, в нулевых исполнял хиты «Бег по острию ножа», «Между мной и тобой» и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поп-кумир нулевых Оскар стал первой в России трансгендерной певицей