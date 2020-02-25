Фанаты переживают, что Bomfunk MC's приедут в Россию не в полном составе

Поклонники финской группы Bomfunk MC's переживают, что группа выступит в России не в полном составе.

На афише российского концерта, опубликованной «ВКонтакте», фанаты не нашли одного из участников трио — Исмо Лаппалайнена. «Gismo на постере не видно что-то», «Процентов 75, что его там не будет, на всех своих новых фото он занят своими делами, его нет рядом с группой, это о чем-то должно говорить», — делятся размышлениями они.

Вместе с тем в анонсе концерта указано, что в России на сцену выйдут все музыканты Bomfunk MC's.

Авторы хита Freestyler приедут в Россию впервые после многолетнего перерыва в творческой деятельности и выступят 15 августа на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Авторы хита «Freestyler» Bomfunk MC's выступят в России впервые за 15 лет