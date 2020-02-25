Бабушку Урганта отказались лечить в Израиле

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Актриса Нина Ургант в интервью изданию «Собеседник» рассказала о жизни с болезнью Паркинсона.

Народная артистка РСФСР призналась, что чувствует себя плохо. «Мне девяносто лет! Каждый день просыпаюсь от дикой боли в позвоночнике. Мечтаю, чтобы она когда-нибудь прекратилась», — поделилась актриса, признавшись, что ее внук, шоумен Иван Ургант, возил ее в Израиль, где ей не смогли помочь. «Ванечка действительно как-то возил меня к израильскому профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня. Врач на меня посмотрел и сказал, что мне хирургическое вмешательство не поможет», — заключила Ургант.

В настоящее время Нина Ургант все время проводит в своей квартире в Санкт-Петербурге и не выходит на улицу.

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