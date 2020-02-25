Продюсер фильма «Назад в будущее» объяснил нежелание снимать ремейк

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Продюсер Боб Гейл и режиссер Роберт Земекис не будут снимать ремейк трилогии «Назад в будущее», передает «Би-би-си».

По словам Гейла, он не будет портить классические фильмы современной адаптацией несмотря на то, что студия Universal регулярно предлагает ему переснять трилогию или выпустить ее продолжение. Создание ремейка он сравнил со сдачей собственных детей в проституцию. «Мы не хотим разрушать ничье детство. Мюзикл — это прекрасный способ подарить публике возвращение в «Назад в будущее» и не испортить то, что было сделано раньше», — поделился он накануне премьеры мюзикла в Манчестере.

Без разрешения Гейла и Земекиса Universal сможет снять продолжение «Назад в будущее».

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