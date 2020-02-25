Первый режиссер экранизации Minecraft объяснил свой уход из проекта

Режиссер Роб Макэлхенни рассказал, почему вышел из проекта экранизации Minecraft, передает «Игромания» со ссылкой на интервью режиссера подкасту Happy Sad Confused.

По словам Макэлхенни, глава Warner Bros. Тоби Эммерих остался недоволен качеством истории, которую режиссер разрабатывал 2,5 года и которая обошлась бы студии в $150 млн. Макэлхенни был заменен на режиссера фильма «Винил» Питера Соллетта. До разрыва контракта он успел нанять команду специалистов по визуальным эффектам и начал бронировать павильоны звукозаписи.

Он подчеркнул, что его поражает потенциал инструментов Minecraft. По мнению Макэлхенни, сильнейшая часть проекта — это структура открытого мира, и он хотел развить эту идею в своей картине.

Премьера экранизации Minecraft состоится 3 марта 2022 года. Сама игра Minecraft вышла в 2011 году. Она стала второй самой продаваемой игрой всех времен, уступив лишь Tetris.

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