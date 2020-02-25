Затравивших Maruv из-за 23 февраля украинцев сравнили с коронавирусом

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Украинские пользователи Instagram затравили певицу Maruv из-за того, что она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества — 23 февраля.

В комментариях ее оскорбляют украинцы, отказывающиеся ассоциировать себя с Советской армией. «У меня дедушка служил, папа служил в армии. Хочу и поздравляю», — отвечает на нападки она. Встала на защиту Maruv и значительная часть ее подписчиков. «Эпидемия слабоумия страшнее коронавируса», «Из-за таких, как вы, и начинается война!», «Мы-то знаем, именно Красная Армия освободила Украину от фашистов», — пишут хейтерам поклонники певицы.

В 2019 году Maruv выиграла национальный отбор «Евровидения» и должна была представить на международном песенном конкурсе Украину. Однако отказалась от этого, не желая подписывать контракт, запрещающий выступления в России.

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