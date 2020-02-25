Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для не уважающих себя звезд

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием Ura.ru отметил, что не следит за музыкальным конкурсом «Евровидение».

По мнению продюсера, конкурс не имеет ничего общего с современными трендами. «Когда конкурс создавали, это была возможность доставить музыку широкой аудитории. Сегодня благодаря интернету конкурс не нужен. Уважающая себя звезда не пойдет на «Евровидение», — уверен продюсер.

Он также подчеркнул, что на «Евровидение» стоит отправляться артистам, которые еще не добились больших успехов. «Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он — большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает этого пиара, а Zivert это на фиг не нужно», — не сомневается Пригожин.

Кто будет представлять Россию на «Евровидении», Первый канал раскроет до конца февраля.

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