На Украине намерены изъять из библиотек книги времен СССР

На Украине намерены изъять из библиотек книги, изданные в Советском Союзе, и заменить их украиноязычными вариантами. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам директора государственного учреждения «Украинский институт книги» Александры Коваль, после того, как из библиотек уберут советский фонд, учреждения станут приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке».

При этом она добавила, что все закупаемые «Украинским институтом книги» продукты будут на украинском языке.

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