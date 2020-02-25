Сын Порошенко вышел на сцену к рэперу Face под крики «руссике в Лондоне»

Молодей человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face в Лондоне.

Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

На кадрах видно, как молодой человек выходит на сцену в тот момент, когда рэпер говорит «русские в Лондоне». После этого Face дает ему микрофон и молодой человек начинает исполнять песню на русском языке.

«Предлагаю отправить на Евровидение Мишу Порошенко. От России», — написал в следующем посте Дубининский.