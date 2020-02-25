Съемки фильма «Миссия невыполнима-7» приостановили в Италии из-за коронавируса

В Италии приостановили съемки седьмого фильма «Миссия невыполнима» из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление кинокомпании Paramount.

Отмечается, что съемки должны были пройти в Венеции.

Кинокомпания объяснила, что решение о приостановке съемок было принято в качестве меры предосторожности, чтобы обезопасить актеров и съемочную группу.

Съемки с участием режиссера Кристофера МакКуарри должны были продлиться в Венеции три недели, а после съемочная группа планировала отправиться в другие зарубежные регионы.

По последним данным, в Италии заразились коронавирусом 229 человек, шесть из них скончались.

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