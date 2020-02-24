Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что хотел бы спеть с украинской певицей Анной Корсун, выступающей под псевдонимом Maruv. Об этом сообщает издание «Подъем».

По его мнению, данная артистка «потрясающая», «необычная», «очень красивая» и «стильная», «продуктивно работающая» и «профессиональная» певица. Он также назвал Maruv «явлением в европейской жизни».

«Я года два на неё смотрю уже. Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом. Ей надо бросать эту родину, которая её гнобит и не воспринимает», — сказал Лещенко.

Она также призвал украинскую исполнительница приехать в Москву.

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