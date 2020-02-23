Поместье Джорджа Клуни за более $15,5 млн затопило

Поместье голливудского актера Джорджа Клуни оказалось затоплено из-за наводнения в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что поместье расположено в округе Беркшир. Причиной природной стихии стал выход Темзы из берегов.

Уточняется, что сам особняк XVII века не пострадал в результате ЧП, а затопленными оказались теннисный корт, газоны и летняя веранда.

Как узнало СМИ, все поместье, которое Клуни купил в 2014 году за почти $10 млн , оценивается в более $15,5 млн. Ранее в 2016 году поместье также пострадало из-за наводнения. Тогда вода почти дошла до входа в старинное здание.