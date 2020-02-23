Украинский канал показал советские фильмы 23 февраля, несмотря на запрет

Украинский телеканал »Интер» устроил киномарафон к 23 февраля, в рамках которого были показаны советские военные фильмы.

Отмечается, что лозунгом проекта стал «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

В течение дня будут показаны такие киноленты, как «Восторг», «Захват», а также «В зоне особого внимания» и «Ответный ход».

Кроме того, на телеканале реализуется проект под названием «Наша Победа». Так в ходе программы «Утро с Интер» были показаны сюжеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году был установлен перенос празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.