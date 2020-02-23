Лев Лещенко рассказал, когда уместно употреблять мат

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своем отношении к употреблению нецензурной лексики, передает радио «Говорит Москва»

Певец напомнил о проекте «Музыкалити», ведущим которого является Максим Галкин. Лещенко отметил, что на данный проект приходят молодые ребята, которые ругаются матом.

По словам артиста, когда «это по делу», то и он может употребить данную лексику. Однако, подчеркнул певец, когда это происходит откровенно, это выглядит «грязно».

«И когда это действия, а не слова», — заключил Лещенко.

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