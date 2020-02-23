Самбурская сообщила о своем желании уехать из России

Актриса Настасья Самбурская написала в своем Instagram, что мечтает покинуть Россию на полгода.

По ее словам, причиной такого намерения является «холод собачий».

«Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — написала Самбурская.

При этом она не указала страну, в которую бы хотела отправиться, заявив, что «окажется на месте, как только с ним определится».

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