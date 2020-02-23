Самбурская сообщила о своем желании уехать из России
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Актриса Настасья Самбурская написала в своем Instagram, что мечтает покинуть Россию на полгода.
По ее словам, причиной такого намерения является «холод собачий».
«Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — написала Самбурская.
При этом она не указала страну, в которую бы хотела отправиться, заявив, что «окажется на месте, как только с ним определится».
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