Победу «Паразитов» на «Оскаре» раскритиковал Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вручение главного приза «Оскар» фильму южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Об этом сообщает Fox News.

Глава Белого дома раскритиковал победу Южной Кореи в номинации «лучший фильм». Соответствующее заявление он сделал во время митинга в штате Колорадо.

«У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? <...> Такое вообще было раньше?», — заявил Трамп.

Он также назвал такое решение киноакадемии «ужасной наградой», а также предложил вернуть фильм «Унесенные ветром», который в 1940 году также получил «Оскар» в номинации «лучший фильм года».

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