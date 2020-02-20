У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак
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У актрисы и писательницы Джули Уолтерс диагностировали рак третьей стадии, передает «Би-би-си».
У Уолтерс обнаружили две опухоли в толстой кишке. Впервые о болезни актриса узнала полтора года назад, но подумала, что врачи ошиблись.
Недавно ей пришлось обратиться к медикам вновь из-за расстройства желудка и болей. По словам Уолтерс, фильм «Таинственный сад» может стать для нее последним.
Джули Уолтерс сыграла Молли Уизли в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, а также в картинах «Джейн Остин», «Приключения Паддингтона», «Мэри Поппинс возвращается» и др.
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