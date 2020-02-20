Бочкарева после скандала с наркотиками снова нарушила закон

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Звезда сериала «Счастливы вместе» снова нарушила закон, сообщает издание «7 дней» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что актриса не выплатила штраф в размере 30 тыс. руб., выписанный ей после закрытия дела о хранении наркотиков, также не оплачены штрафы за отказ от медицинского освидетельствования в сентябре 2019 года и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Всего актриса должна выплатить 48,8 тыс. руб.

Наталью Бочкареву задержали в сентябре 2019 года на одной из московских дорог. При себе у нее нашли кокаин. Тогда актрису отпустили под подписку о невыезде и лишили прав, а недавно приговорили к штрафу.

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