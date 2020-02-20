Дольче и Габбане понравился новый клип Киркорова

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Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видеоролик, в котором итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана передают ему привет.

Дольче и Габбане понравилось, как выглядит Киркоров в их нарядах в своем новом клипе «Романы». «Итальянский фэшн-привет от Доменико и Стефано для всей России! Спасибо их модному дому за эксклюзивные наряды для клипа «Романы». Красота спасет мир!» — порадовался Киркоров.

Вещи из коллекции Alta Sartoria, выбранные Киркоровым для роли католического священника, впервые были представлены Дольче и Габбаной летом 2019 года.

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