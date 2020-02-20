Из окна экс-филиала института культуры в Рязани выбросили пианино

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В Рязани из окна здания бывшего филиала института культуры рабочие выбросили пианино, сообщает местная телекомпания «Город».

Всего, утверждают очевидцы, было выброшено около двадцати музыкальных инструментов. Мебель и книги из здания вывозили в больших контейнерах.

В январе во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин попросил правительство помочь регионам привести в порядок обветшавшие помещения детских школ искусств. Он напомнил, что в рамках национального проекта «Культура» для таких учреждений выделяется более 8 млрд руб. на оборудование и музыкальные инструменты.

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