Оззи Осборн пожаловался на круглосуточные невыносимые боли

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Рок-музыкант Оззи Осборн в новом интервью рассказал о состоянии своего здоровья.

По словам Осборна, в 2019 году он упал у себя дома, что спровоцировало боли в шее, которую он повредил еще в 2003 году. «Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, я уже год ничего не могу делать», — цитирует Осборна Daily Mail.

Музыкант пояснил, что в течение последнего года он боролся с инфекцией в руке, пневмонией, после упал и перенес операцию. Теперь шея, спина, руки и плечи Оззи Осборна болят круглосуточно, борющемуся с болезнью Паркинсона рокеру приходится принимать много обезболивающих.

Ранее из-за состояния здоровья и назначенного курса лечения Оззи Осборну пришлось отменить американские гастроли.

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