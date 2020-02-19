Голограмма Уитни Хьюстон отправится в тур

Тур с голограммой певицы Уитни Хьюстон стартует в Европе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Турне стартует в Великобритании 25 февраля и продлится до апреля. Ожидается, что после выступления в Европе организаторы объявят даты концертов в США.

По словам Пэт Хьюстон, которая является невесткой певицы и ее бывшим менеджером, сейчас пришло «самое подходящее время» для тура. Она добавила, что шоу будет организовано «в духе Уитни».

Отмечается, что помимо голограммы певицы на сцене будут танцоры и живая музыкальная группа.

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