«Лед-2» стартовал в прокате лучше «Холопа»

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Сборы предварительных продаж и премьерного показа драмы «Лед 2» превышают стартовый бокс-офис комедии «Холоп», передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Предпродажи на «Лед 2» составили почти 75 млн руб., а «Холоп» во время предпродаже собрал 9 млн руб.

В премьерный день драма Жоры Крыжовникова заработала более 193 млн руб., а комедия Клима Шипенко — 46 млн руб. Также «Лед 2» по премьерным показателям обошел фильмы «Движение вверх», «Холодное сердце 2», «Т-34».

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