Режиссер «Сватов» хочет сделать седьмой сезон последним

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Режиссер сериала «Сваты» Андрей Яковлев заявил, что седьмой сезон проекта, скорее всего, станет последним.

Как сообщает Live24, Яковлев считает главной целью съемки отличного нового сезона. «Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — поделился он.

Также режиссер отметил, что за семь лет, прошедшие с финала шестого сезона шоу, лет актеры постарели и изменились внешне, поэтому сценарий пришлось переписывать.

Съемки «Сватов-7» начались в январе 2020 года.

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