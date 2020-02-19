Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

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Певица Алсу в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» подтвердила, что покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, участвовавшей в шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Певица подчеркнула, что покупала смс в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. «Все участники, всех сезонов — покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждая смс стоила денег, и об этом постоянно говорил Нагиев: «Покупайте, покупайте, это на помощь детям». Я лично купила 40 смс — у меня два телефона и я строчила в паузах между съемками», — цитирует Алсу «Стархит».

Она также рассказала, что, как и родители других конкурсантов, просила поддержки у всех членов семьи и друзей. По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.

После обнаружения смс-накрутки голосов в 2019 году Первый канал признал всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» победителями. До этого победа дочери Алсу, 11-летней Микеллы Абрамовой, была аннулирована. Тем не менее, Микелла была также названа в числе победителей.

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