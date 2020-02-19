Водонаева написала заявление в полицию на владельца телеканала «Царьград»

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Телеведущая Алена Водонаева у себя в Telegram-канале рассказала, что написала заявление в полицию на владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Водонаева потребовала провести в отношении Малофеева проверку по части 2 статьи 294 УК РФ — «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». «У человека слишком завышенное чувство собственной значимости, раз он на всю Россию заявляет, что будет контролировать ход полицейской проверки в отношении меня и добиваться чего-то конкретного», — уточнила Водонаева.

По словам телеведущей, в личной беседе после эфира на канале Малофеев ей в присутствии юриста Екатерины Гордон заявлял, что если она извинится, «он все это прекратит».

Ранее полиция начала проверку в связи с публикацией Алены Водонаевой в социальных сетях. В спорном посте Водонаева осуждала малообеспеченные семьи, которые не могут позволить себе воспитание нескольких детей, но все равно заводят их.

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