Лукашенко поздравил с юбилеем Юрия Антонова

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения певца Юрия Антонова, сообщает «Российская газета».

Лукашенко отметил природное дарование и преданность сцене, свойственные празднующему 75-летие артисту. «Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства», — отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между белорусским и российским народами.

Юрий Антонов провел детство и начал артистическую карьеру в Белоруссии.

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