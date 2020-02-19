Лукашенко поздравил с юбилеем Юрия Антонова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения певца Юрия Антонова, сообщает «Российская газета».
Лукашенко отметил природное дарование и преданность сцене, свойственные празднующему 75-летие артисту. «Оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, вы внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства», — отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко также выразил уверенность, что творчество артиста и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между белорусским и российским народами.
Юрий Антонов провел детство и начал артистическую карьеру в Белоруссии.
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